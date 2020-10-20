Блэкпул — Чарльтон Атлетик: смотреть онлайн, прямая трансляция (20.10.2020)

В 21:00 в Первой Лиге Англии начнётся матч

Последний матч между собой: «Чарльтон Атлетик» — «Блэкпул» 0:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Блэкпул»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Блэкпул» — «Чарльтон Атлетик».

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