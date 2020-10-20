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    Бёртон Альбион — Рочдейл: онлайн-трансляция матча начнется в 21:45

    Бёртон Альбион — Рочдейл (20.10.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

    Футбол Футбол Англии
    В 21:45 в английской Первой Лиге начнётся матч «Бёртон Альбион» — «Рочдейл».

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    Последний матч между собой: «Бёртон Альбион» — «Рочдейл» 3:1 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:2.

    «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 2:2.

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