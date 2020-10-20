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    Баия — Атлетико Минейро: онлайн-трансляция матча начнется в 02:00

    Баия — Атлетико Минейро: смотреть онлайн, прямая трансляция (20.10.2020)

    Футбол Латинская Америка
    В 02:00 в чемпионате Бразилии по футболу (Серия А) начнётся матч «Баия» — «Атлетико Минейро».

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    Последний матч между собой: «Атлетико Минейро» — «Баия» 1:0 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Атлетико Минейро»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Баия» — «Атлетико Минейро».

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

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