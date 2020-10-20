СМИ: Аллегри может сменить Лэмпарда в «Челси»

Экс-главный тренерможет возглавить, сообщает Quotidiano Sportivo.

Как передает источник, руководство «синих» разочаровано работой Фрэнка Лэмпарда, несмотря на эмоциональную связь между клубом и специалистом.

Лондонцы были активны на трансферном рынке этим летом, однако это пока не сказалось на игре и результатах команды, которая одержала всего две победы в пяти матчах чемпионата Англии.

Аллегри, пять раз побеждавший с «Ювентусом» в чемпионате Италии, считается наиболее вероятным сменщиком Лэмпарда. В настоящий момент 53-летний специалист находится без работы. 0