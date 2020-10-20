Аккрингтон Стэнли — Флитвуд Таун: смотреть онлайн, прямая трансляция (20.10.2020)

В 21:00 в Первой Лиге Англии начнётся матч

Последний матч между собой: «Флитвуд Таун» — «Аккрингтон Стэнли» 2:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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