Вест Бромвич — Бёрнли (19.10.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 19:30 в АПЛ начнётся матч

Последний матч между собой: «Вест Бромвич» — «Бёрнли» 1:2 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Вест Бромвич» — «Бёрнли». Коэффициент ставки — 1.69.

Календарь и таблица АПЛ

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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