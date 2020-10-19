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    Вест Бромвич — Бёрнли: онлайн-трансляция матча начнется в 19:30

    Вест Бромвич — Бёрнли (19.10.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

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    В 19:30 в АПЛ начнётся матч «Вест Бромвич» — «Бёрнли».

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    Последний матч между собой: «Вест Бромвич» — «Бёрнли» 1:2 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

    Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Вест Бромвич» — «Бёрнли». Коэффициент ставки — 1.69.

    Календарь и таблица АПЛ

    «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Вест Бромвич» — «Бёрнли».

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