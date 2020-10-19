Верона — Дженоа (19.10.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

Последний матч между собой: «Дженоа» — «Верона» 3:0 (полная статистика встреч).
Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Верона» — «Дженоа» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.10.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:0.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:0 (победит «Верона»).
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