Верона — Дженоа (19.10.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 21:45 в чемпионате Италии по футболу начнётся матч

Последний матч между собой: «Дженоа» — «Верона» 3:0 (полная статистика встреч).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Верона» — «Дженоа» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.10.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:0 (победит «Верона»).

На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Верона» — «Дженоа».

Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.