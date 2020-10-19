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    Верона — Дженоа: онлайн-трансляция матча начнется в 21:45

    Верона — Дженоа (19.10.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

    Футбол Серия A Верона Дженоа Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    В 21:45 в чемпионате Италии по футболу начнётся матч «Верона» — «Дженоа».

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    Последний матч между собой: «Дженоа» — «Верона» 3:0 (полная статистика встреч).

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Верона» — «Дженоа» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.10.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:0.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:0 (победит «Верона»).

    На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Верона» — «Дженоа».

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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