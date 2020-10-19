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    Орлов: Малком техничнее Влашича, хорвата никто не покупал за 40 млн

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    Известный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о полузащитнике «Зенита» Малкоме и хавбеке ЦСКА Николе Влашиче, который летом мог перейти в питерский клуб.

    Никола Влашич
    Никола Влашич

    «У меня был заочный спор с некоторыми диванными комментаторами. Они мне говорили: "А как это вы могли сказать, что предпочитаете Влашичу Малкома?" Малком разнообразнее в технике, он техничнее. Влашич не прошел школу "Барселоны", а Малком был там.

    Влашича никто за 40 млн еще не покупал и не продавал. Он очень хороший футболист, один из лидеров сборной Хорватии. Но он игрок напора, я бы не сказал, что у него есть техника, чтобы обыгрывать.

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    • Вот есть Перишич у хорватов — он, на мой взгляд, ярче. Но давайте посмотрим, как все будет. Показатели в российском футболе — это не показатели в футболе европейском.

    Конечно, сейчас Влашич — лидер ЦСКА. Само собой, если бы он и Алексей Миранчук пришли в "Зенит", для клуба это было бы усиление. Правда, нельзя брать за счет партнера, нечестно так себя вести, не по-джентльменски. Поэтому "Зенит" их не мог взять.

    Влашич — очень сильный футболист, но я считаю, что в своей лучшей форме Малком ему не уступает, а даже будет поизящнее, может сыграть более импровизационно», — сказал Орлов в эфире своего YouTube-канала. 0

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