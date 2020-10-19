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    Миннесота Юнайтед — Хьюстон Динамо: онлайн-трансляция матча начнется в 03:00

    Миннесота Юнайтед — Хьюстон Динамо: смотреть онлайн, прямая трансляция (19.10.2020)

    Футбол MLS
    В 03:00 в американской футбольной лиге MLS начнётся матч «Миннесота Юнайтед» — «Хьюстон Динамо».

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    Последний матч между собой: «Хьюстон Динамо» — «Миннесота Юнайтед» 2:2 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:2.

    «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 2:2.

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Миннесота Юнайтед» — «Хьюстон Динамо».

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