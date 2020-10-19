Пресс-службасообщает, что все билеты на матч группового турнира Лиги чемпионов спроданы.

«Краснодар» продал все билеты на матч с «Челси» в ЛЧ globallookpress.com 10 000 Фрибет новичкам Играть!

Матч «Краснодар» — «Челси» состоится 28 октября в Краснодаре на одноименном стадионе. Игра начнется в 20:55 по московскому времени.

Обе команды выступают в группе Е, где их соперниками также являются «Севилья» и «Ренн».

Напомним, под реализацию был разрешен не полный пул билетов из-за ситуации с коронавирусом.

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