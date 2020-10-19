«Краснодар» продал все билеты на матч с «Челси» в ЛЧ
globallookpress.com
Матч «Краснодар» — «Челси» состоится 28 октября в Краснодаре на одноименном стадионе. Игра начнется в 20:55 по московскому времени.
Обе команды выступают в группе Е, где их соперниками также являются «Севилья» и «Ренн».
У нас #SoldOut 🙌— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) October 19, 2020
Все билеты на #КраснодарЧелси проданы 😎#ЛЧ #ЛигаЧемпионов #БыкиВЕвропе #ВпередБыки pic.twitter.com/SO6b3RzpDq
Напомним, под реализацию был разрешен не полный пул билетов из-за ситуации с коронавирусом.