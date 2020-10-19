Куман: Возможно, сейчас выступления Лео могут быть лучше

Рональд Куман, который возглавил этим летом, заявил, что сейчаспоказывает не лучший свой футбол.

«Возможно, сейчас выступления Лео могут быть лучше, но он счастлив в команде. Он усердно работает и хочет вести партнёров вперёд. У меня нет претензий к нему. Не сомневаюсь в его производительности и в том, что увидим его лучшие качества в следующих матчах.

Есть возможности для улучшения командной игры. Недоволен последним результатом, но вижу, что футболисты счастливы в клубе. Моя задача — попытаться улучшить их игру», — приводит слова Кумана Mundo Deportivo.

В четырех матчах Примеры Месси забил один гол. Этот мяч аргентинец забил с пенальти. 0