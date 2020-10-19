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    Куман: Возможно, сейчас выступления Лео могут быть лучше

    Футбол Футбол Испании Барселона
    Рональд Куман, который возглавил этим летом «Барселону», заявил, что сейчас Лионель Месси показывает не лучший свой футбол.

    Лионель Месси
    Лионель Месси

    «Возможно, сейчас выступления Лео могут быть лучше, но он счастлив в команде. Он усердно работает и хочет вести партнёров вперёд. У меня нет претензий к нему. Не сомневаюсь в его производительности и в том, что увидим его лучшие качества в следующих матчах.

    Есть возможности для улучшения командной игры. Недоволен последним результатом, но вижу, что футболисты счастливы в клубе. Моя задача — попытаться улучшить их игру», — приводит слова Кумана Mundo Deportivo.

    В четырех матчах Примеры Месси забил один гол. Этот мяч аргентинец забил с пенальти. 0

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