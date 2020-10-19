Канте не намерен покидать «Челси»

Полузащитникнамерен продолжить выступления за лондонский клуб, передает Daily Star.

По сведениям источника, 29-летний французский хавбек доволен своим положением в составе «пенсионеров», несмотря на интерес о стороны «Реала» и «Интера».

Ранее сообщалось, что Канте задумался об уходе из «Челси», после того как главный тренер команды Фрэнк Лэмпард не разрешил футболисту покинуть расположение клуба на один день из-за свадьбы друга.

Канте выступает за «Челси» с 2016 года, его контракт действует до июня 2023-го. В текущем сезоне он провел шесть матчей и не отметился результативными действиями. 0