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    Гвардиола: Серхио сейчас нужно показывать, что он заслуживает остаться в «Сити»

    Футбол Футбол Англии Манчестер Сити
    Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола заявил, что Серхио Агуэро должен показывать все, на что способен. Тогда он сможет остаться в команде.

    Серхио Агуэро в матче с «Арсеналом»
    Серхио Агуэро в матче с «Арсеналом»

    «Серхио сейчас нужно показывать, как и всем нам, что он заслуживает остаться в "Сити": продолжать хорошо играть, забивать и побеждать. И после этого мы с клубом решим.

    Если он будет играть на своем обычном уровне, у нас не будет никаких сомнений, что он останется в команде, пока не захочет уйти сам, потому что он уникален. Он важен для нас, для болельщиков и для всех.

    Но он был вне игры четыре месяца, и ему нужно регулярно тренироваться, чтобы забивать. Это самое важное. Когда Агуэро на поле, мы лучше, нам так безопаснее. Нам не хватало его в важных моментах прошлого сезона, так что его возвращение — хорошая новость», — приводит слова Гвардиолы Sky Sports. 0

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