Гвардиола: Серхио сейчас нужно показывать, что он заслуживает остаться в «Сити»

Главный тренерзаявил, чтодолжен показывать все, на что способен. Тогда он сможет остаться в команде.

«Серхио сейчас нужно показывать, как и всем нам, что он заслуживает остаться в "Сити": продолжать хорошо играть, забивать и побеждать. И после этого мы с клубом решим.

Если он будет играть на своем обычном уровне, у нас не будет никаких сомнений, что он останется в команде, пока не захочет уйти сам, потому что он уникален. Он важен для нас, для болельщиков и для всех.

Но он был вне игры четыре месяца, и ему нужно регулярно тренироваться, чтобы забивать. Это самое важное. Когда Агуэро на поле, мы лучше, нам так безопаснее. Нам не хватало его в важных моментах прошлого сезона, так что его возвращение — хорошая новость», — приводит слова Гвардиолы Sky Sports. 0