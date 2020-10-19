Генчлербирлиги — Денизлиспор: смотреть онлайн, прямая трансляция (19.10.2020)

В 20:00 в турецской футбольной Суперлиге начнётся матч

Последний матч между собой: «Денизлиспор» — «Генчлербирлиги» 1:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Генчлербирлиги» — «Денизлиспор».

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