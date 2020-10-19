Выход Мозеса в матче «Спартака» с «Химками» стал ключевым, считает Газизов

Генеральный директор «Спартака»оценил игрув матче с «Химками» (3:2) в 11-м туре чемпионата России.

Матч против «Химок» стал для Мозеса дебютным в «Спартаке». На прошлой неделе нигерийский футболист перешел в столичный клуб на правах аренды из «Челси».

«Вы знаете, пока Мозес не вышел, счет был 0:1 в пользу "Химок". Мне кажется, с его выходом команда добавила.

При этом Виктор пока еще даже ни разу не проводил тренировку с командой, и в такую игру сложно входить, но видно, что он мастер и помощник для нас.

Теперь всё зависит от нас и от него, как мы вместе будем действовать», — сказал Газизов «Известиям». 0