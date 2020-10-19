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    Галатасарай — Аланьяспор: онлайн-трансляция матча начнется в 20:00

    Галатасарай — Аланьяспор (19.10.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

    Футбол Галатасарай
    В 20:00 в чемпионате Турции по футболу начнётся матч «Галатасарай» — «Аланьяспор».

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    Последний матч между собой: «Аланьяспор» — «Галатасарай» 4:1 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

    Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Галатасарай» — «Аланьяспор». Коэффициент ставки — 2.05.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Галатасарай»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Галатасарай» — «Аланьяспор».

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