Галатасарай — Аланьяспор (19.10.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 20:00 в чемпионате Турции по футболу начнётся матч

Последний матч между собой: «Аланьяспор» — «Галатасарай» 4:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Галатасарай» — «Аланьяспор». Коэффициент ставки — 2.05.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Галатасарай»).

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