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    «Бока Хуниорс» подал в суд на «Барселону»

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    Президент «Бока Хуниорс» Амор Амеаль объявил, что обратился в суд из-за трансфера защитника Сантьяго Рамоса Минго в «Барселону».

    «Бока Хуниорс» подал в суд на «Барселону»
    «Бока Хуниорс» подал в суд на «Барселону»

    «Мы подаем на "Барселону" в суд по делу Рамоса Минго. Произошедшее было варварским и оставило очень дурное впечатление. Случилось так, что предыдущее руководство очень плохо относилось к Минго. Я не знаю, был ли у него тогда представитель или нет.

    Сегодня мы подаем на "Барселону" в суд, потому что считаем, что у нас есть права. Мы не желаем допускать того, что кто-то делает что-то неправильно. Произошедшее — варварство. У этого игрока был потенциал», — приводит слова Амеала Marca.

    Минго перешел в «Барселону» в феврале этого года. Контрактное соглашение «Барселоны» с футболистом рассчитано до 2022 года. 0

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