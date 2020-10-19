«Бока Хуниорс» подал в суд на «Барселону»

Президентобъявил, что обратился в суд из-за трансфера защитника

«Мы подаем на "Барселону" в суд по делу Рамоса Минго. Произошедшее было варварским и оставило очень дурное впечатление. Случилось так, что предыдущее руководство очень плохо относилось к Минго. Я не знаю, был ли у него тогда представитель или нет.

Сегодня мы подаем на "Барселону" в суд, потому что считаем, что у нас есть права. Мы не желаем допускать того, что кто-то делает что-то неправильно. Произошедшее — варварство. У этого игрока был потенциал», — приводит слова Амеала Marca.

Минго перешел в «Барселону» в феврале этого года. Контрактное соглашение «Барселоны» с футболистом рассчитано до 2022 года. 0