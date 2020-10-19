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    Газзаев назвал Акинфеева лучшим вратарем России

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    Бывший главный тренер ЦСКА, депутат Госдумы Валерий Газзаев сравнил вратарей Игоря Акинфеева и Антона Шунина.

    Игорь Акинфеев
    Игорь Акинфеев

    «Игорь в очередной раз доказал, что он лучший вратарь России, по-прежнему держит уровень. И неважно, выступает за сборную или нет.

    Акинфеев — первый номер. Это просто очевидно. Сегодня я бы не стал сравнивать с ним Шунина. При этом в дерби Антон сделал все, что мог, выручал команду.

    Но как можно чего-то добиться с такой игрой в обороне? За предыдущие матчи бело-голубые пропустили пять голов. А сейчас — три, а ведь могли и больше. Это настоящий хаос в защите! Что будет дальше?» — сказал Газзаев «Спорт-Экспрессу».

    Напомним, что ЦСКА одержал победу над «Динамо» со счетом 3:1 в 11-м туре РПЛ. 0

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