Днепр-1 — Десна: смотреть онлайн, прямая трансляция (18.10.2020)

В 19:30 в чемпионате Украины по футболу начнётся матч

Последний матч между собой: «Десна» — «Днепр-1» 1:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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