Атлетик — Леванте: смотреть онлайн, прямая трансляция (18.10.2020)

В 15:00 в испанской Примере начнётся матч

Последний матч между собой: «Леванте» — «Атлетик» 1:2 (полная статистика встреч).

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Атлетик» — «Леванте». Коэффициент ставки — 1.69.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Атлетик»).

На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Атлетик» — «Леванте».

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