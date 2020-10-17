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    Барнсли — Бристоль Сити: онлайн-трансляция матча начнется в 17:00

    Барнсли — Бристоль Сити (17.10.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

    Футбол Чемпионшип Футбол Англии
    В 17:00 в английском Чемпионшипе начнётся матч «Барнсли» — «Бристоль Сити».

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    Последний матч между собой: «Бристоль Сити» — «Барнсли» 1:0 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

    Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Барнсли» — «Бристоль Сити». Коэффициент ставки — 4.80.

    «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

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