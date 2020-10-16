Аршавин высказался по поводу решения Кузяева остаться в «Зените»

Бывший футболист «Зенита»прокомментировал решениеостаться в питерского клубе.

В начале октября Кузяев подписал новый трехлетний контракт с «Зенитом». Ранее сообщалось, что у него была возможность перейти в один из европейских клубов.

«Возвращение Кузяева — отличное решение как для "Зенита", так и для самого футболиста. Далер — универсал, может сыграть на любой позиции в центре поля. С ним Семак сможет добавить вариативности составу, что особенно важно для команды, которая борется за выход из группы Лиги чемпионов и сражается за чемпионство в РПЛ.

Я вдвойне рад возвращению Далера, потому что он воспитанник "Зенита". Мы все в академии и клубе радуемся, когда наши футболисты играют за основную команду, и хотим, чтобы их было только больше.

Думаю, что Кузяев и был, и продолжит быть отличным примером для наших ребят из академии», — приводит слова Аршавина «Р-Спорт». 0