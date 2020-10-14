Норвегия — Северная Ирландия: смотреть онлайн, прямая трансляция (14.10.2020)

В 21:45 в лиге B группы 1 Лиги наций УЕФА начнётся матч

Последний матч между собой: «Северная Ирландия» — «Норвегия» 1:5 (полная статистика встреч).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Норвегия» — «Северная Ирландия» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.21.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Норвегия»).

На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Норвегия» — «Северная Ирландия».

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