— (14.10.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 14:00 в чемпионате Туркмении по футболу начнётся матч

Последний матч между собой: «» — «» 5:1 (полная статистика встреч).

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