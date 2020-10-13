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    Агент Маньяков высмеял идею «Спартака» пригласить спортивного директора из Европы

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    Футбольный агент Александр Маньяков поделился мнением о возможном создании трансферного комитета в «Спартаке», а также оценил целесообразность приглашения спортивного директора из Европы.

    Леонид Федун
    Леонид Федун

    «Сейчас много обсуждений на эту тему. Для меня само понятие трансферного комитета выглядит немного комично. Потому что сейчас в "Спартаке" обсуждение трансферов проходит в постоянном режиме. Газизов, Тедеско, Акавов и Федун общаются постоянно. Между собой все вопросы обсуждаются этими людьми. Если нужно разобраться в юридических тонкостях, привлекают Цомая. Вот и все.

    Сейчас в медиа почему-то все больше обсуждается возможность приглашения спортивного директора из Европы. Мне от этого (другого слова не подберу) смешно. Что даст иностранец? Ничего.

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    • Назовите мне хоть одного зарубежного специалиста, который хорошо работал в России. Штоффельсхаус, Рибальта? Я бы не сказал, что это феерия.

    Как будто Крыховяка, если он на рынке, не предложили бы "Локомотиву". Разве Гжегожа уболтали и он приехал под спортивного директора? Нет. Он приехал под хорошие финансовые условия и Лигу чемпионов.

    Поверьте, в Россию всегда предложат игрока, который лежит на поверхности и его возможный трансфер очевиден. Богатые российские клубы всегда в курсе таких футболистов, в любое время.

    Иностранцу нужно время, чтобы понять, как все утроено в России. Кто чем дышит, кто за кем стоит. С кем и как нужно договариваться. Как ни крути, иностранному спортивному директору нужен российский помощник, который в теме.

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    • Так что вопрос не в спортивном директоре и не в его фамилии. У нас тоже много интересных менеджеров. Вопрос в системе, которую спортивный директор, приходя на работу в клуб, не факт что выстроит. Ведь он работает год-два — и на выход, идет смена команды.

    Мы это видели в "Зените", "Локомотиве", "Спартаке". Более устойчивые в менеджменте (»Краснодар«, "Ростов", ЦСКА), там и вектор ясен. Все остальное — день простоять и ночь продержаться», — написал Маньяков в своем телеграм-канале. 0

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