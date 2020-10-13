Факел — Алания (13.10.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 19:00 в первенстве Футбольной Национальной Лиги (ФНЛ) начнётся матч

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Факел» — «Алания». Коэффициент ставки — 1.71.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Алания»).

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