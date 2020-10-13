Черногория — Люксембург (13.10.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 21:45 в лиге C группы 1 Лиги наций УЕФА начнётся матч

Последний матч между собой: «Люксембург» — «Черногория» 0:1 (полная статистика встреч).

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Черногория» — «Люксембург». Коэффициент ставки — 1.95.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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