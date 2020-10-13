Чайка — Оренбург (13.10.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 18:00 в первенстве Футбольной Национальной Лиги (ФНЛ) начнётся матч

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:3.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Чайка» — «Оренбург». Коэффициент ставки — 1.90.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:3 (победит «Оренбург»).

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