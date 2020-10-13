Азербайджан — Кипр (13.10.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 19:00 в лиге C группы 1 Лиги наций УЕФА начнётся матч

Последний матч между собой: «Кипр» — «Азербайджан» 0:1 (полная статистика встреч).

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Азербайджан» — «Кипр». Коэффициент ставки — 2.10.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Кипр»).

На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Азербайджан» — «Кипр».

Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.