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    Портленд Тимберс — Сан-Хосе Эрткуэйкс: онлайн-трансляция матча начнется в 05:00

    Портленд Тимберс — Сан-Хосе Эрткуэйкс (12.10.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

    Футбол MLS
    В 05:00 в чемпионате МЛС начнётся матч «Портленд Тимберс» — «Сан-Хосе Эрткуэйкс».

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    Последний матч между собой: «Сан-Хосе Эрткуэйкс» — «Портленд Тимберс» 1:6 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Портленд Тимберс» — «Сан-Хосе Эрткуэйкс» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.05.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Портленд Тимберс»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Портленд Тимберс» — «Сан-Хосе Эрткуэйкс».

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