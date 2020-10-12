Филадельфия Юнион — Монреаль Импэкт (12.10.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 02:30 в американской футбольной лиге MLS начнётся матч

Последний матч между собой: «Монреаль Импэкт» — «Филадельфия Юнион» 1:4 (полная статистика встреч).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Филадельфия Юнион» — «Монреаль Импэкт» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.78.

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