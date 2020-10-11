Англия — Бельгия: смотреть онлайн, прямая трансляция (11.10.2020)

В 19:00 в лиге A группы 2 Лиги наций УЕФА начнётся матч

Последний матч между собой: «Бельгия» — «Англия» 2:0 (полная статистика встреч).

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Англия» — «Бельгия». Коэффициент ставки — 2.05.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Бельгия»).

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