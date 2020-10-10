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    Агент Норманна: Матиас готов сделать шаг вперед

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    Агент Имад Эль Хаммичи, представляющий хавбека «Ростова» Матиаса Норманна, высказался о будущем своего клиента.

    Матиас Норманн
    Матиас Норманн

    «К Матиасу был огромный интерес, но клуб не хотел его отпускать.

    Мы получили сигналы о том, что это может быть более актуальным в январе. Понятно, что он готов сделать шаг вперед.

    Мы скоро встретимся с Матиасом и его отцом, но сейчас он сосредоточен только на национальной сборной и следующих двух матчах против Румынии и Северной Ирландии», — сказал Эль Хаммичи VG.

    Напомним, 24-летний норвежец выступает в стане ростовчан с зимы 2019 года, его контракт рассчитан до лета 2024 года.

    Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 7,5 миллиона евро. 0

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