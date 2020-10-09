Томь — Акрон (09.10.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 14:30 в очередном туре ФНЛ начнётся матч

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Акрон»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Томь» — «Акрон».

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