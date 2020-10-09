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    Томь — Акрон: онлайн-трансляция матча начнется в 14:30

    Томь — Акрон (09.10.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

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    В 14:30 в очередном туре ФНЛ начнётся матч «Томь» — «Акрон».

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    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Акрон»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Томь» — «Акрон».

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

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