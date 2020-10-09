Оренбург — СКА-Хабаровск (09.10.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 16:00 в очередном туре ФНЛ начнётся матч

Последний матч между собой: «Оренбург» — «СКА-Хабаровск» 0:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Оренбург» — «СКА-Хабаровск». Коэффициент ставки — 1.75.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Оренбург»).

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