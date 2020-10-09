Нефтехимик — Факел (09.10.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 18:00 в очередном туре ФНЛ начнётся матч

Последний матч между собой: «Нефтехимик» — «Факел» 1:0 (полная статистика встреч).

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Нефтехимик» — «Факел». Коэффициент ставки — 1.84.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Нефтехимик»).

На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Нефтехимик» — «Факел».

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