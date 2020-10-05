Экс-игрок «Локомотива» и «Краснодара» перешел в «Кайсериспор»

Бывший полузащитник «Локомотива» и «Краснодара»продолжит карьеру в Турции.

34-летний португальский футболист заключил двухлетний контракт с «Кайсериспором».

Напомним, что до переезда в Россию полузащитник уже играл в Турции, где выступал за «Бешикташ».

Фернандеш покинул «Краснодар» в июле этого года и с тех пор находится без команды. В прошлом сезоне он провел за «быков» 19 матчей, забив три гола.

В составе «Локомотива» Фернандеш стал чемпионом России и серебряным призером РПЛ. В сезоне-2019/20 завоевал с «Краснодаром» бронзовые медали.

🖋 Kulübümüz, Portekizli Milli oyuncu Manuel Henrique Tavares Fernandes ile 2 senelik sözleşme imzaladı.

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