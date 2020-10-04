Сигма Оломоуц — Виктория Пльзень: смотреть онлайн, прямая трансляция (04.10.2020)

В 16:30 в чемпионате Чехии по футболу начнётся матч

Последний матч между собой: «Сигма Оломоуц» — «Виктория Пльзень» 0:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:3.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:3 (победит «Виктория Пльзень»).

На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Сигма Оломоуц» — «Виктория Пльзень».

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