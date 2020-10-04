Саутгемптон — Вест Бромвич (04.10.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 14:00 в английской Премьер-лиге начнётся матч

Последний матч между собой: «Вест Бромвич» — «Саутгемптон» 1:2 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Саутгемптон»).

Календарь и таблица АПЛ

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Саутгемптон» — «Вест Бромвич».

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