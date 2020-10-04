Локомотив — Химки: смотреть онлайн, прямая трансляция (04.10.2020)

Последний матч между собой: «Химки» — «Локомотив» 0:3 (полная статистика встреч).
Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Локомотив» — «Химки» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.05.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:0.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:0 (победит «Локомотив»).
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