Локомотив — Химки: смотреть онлайн, прямая трансляция (04.10.2020)

В 14:00 в РПЛ начнётся матч

Последний матч между собой: «Химки» — «Локомотив» 0:3 (полная статистика встреч).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Локомотив» — «Химки» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.05.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:0.

Календарь и таблица РПЛ

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:0 (победит «Локомотив»).

На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» — «Химки».

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