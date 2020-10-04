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    Леванте — Реал Мадрид: онлайн-трансляция матча начнется в 17:00

    Леванте — Реал Мадрид: смотреть онлайн, прямая трансляция (04.10.2020)

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    В 17:00 в Ла Лиге начнётся матч «Леванте» — «Реал Мадрид».

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    Последний матч между собой: «Леванте» — «Реал Мадрид» 1:0 (полная статистика встреч).

    Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Леванте» — «Реал Мадрид». Коэффициент ставки — 2.30.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:3.

    «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 3:3.

    На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Леванте» — «Реал Мадрид».

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