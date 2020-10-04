Истаравшан — Хатлон (04.10.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 13:30 в чемпионате Таджикистана по футболу начнётся матч

Последний матч между собой: «Хатлон» — «Истаравшан» 2:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Хатлон»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Истаравшан» — «Хатлон».

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