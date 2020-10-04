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    Душанбе-83 — Истиклол: онлайн-трансляция матча начнется в 13:30

    Душанбе-83 — Истиклол: смотреть онлайн, прямая трансляция (04.10.2020)

    Футбол
    В 13:30 в высшей Лиге Таджикистана начнётся матч «Душанбе-83» — «Истиклол».

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    Последний матч между собой: «Душанбе-83» — «Истиклол» 0:7 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

    «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

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