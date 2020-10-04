Астон Вилла — Ливерпуль: смотреть онлайн, прямая трансляция (04.10.2020)

В 21:15 в английской футбольной Премьер-лиге начнётся матч

Последний матч между собой: «Ливерпуль» — «Астон Вилла» 2:0 (полная статистика встреч).

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Астон Вилла» — «Ливерпуль». Коэффициент ставки — 1.59.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

Календарь и таблица АПЛ

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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