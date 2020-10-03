Зобнин: От предложения «Аталанты» я точно не откажусь

Футболист «Спартака»признался, что хотел бы попробовать свои силы в европейском чемпионате.

«Если будет предложение от той же "Аталанты", я точно не откажусь. Но нужно понимать, что есть мой контракт, есть "Спартак", есть агент, есть семья. Если это все совпадет, то я только за.

Грубо говоря, меня за 5 млн никто не продаст. А за 10 млн меня уже никто не захочет купить. Потому что они возьмут за 5 млн такого же меня.

Плюс-минус такого уровня, даже моложе, может быть. Но есть предложение из Европы, идешь к генеральному директору и разговариваешь на эту тему.

Если он не захочет, он меня не продаст, но я не буду плакать по этому поводу. Понятно, что у каждого клуба есть свои задачи», — цитирует Зобнина «Матч ТВ».

Напомним, что в «Аталанту» недавно перебрался из «Локомотива» полузащитник Алексей Миранчук. 0