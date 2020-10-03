Удинезе — Рома (03.10.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 21:45 в Серии А начнётся матч

Последний матч между собой: «Рома» — «Удинезе» 0:2 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Удинезе» — «Рома» с предлагаемым коэффициентом для ставки 3.00.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

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