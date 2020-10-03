Радченко: У Семака есть преимущество перед Тедеско

Экс-игрок, который также выступал за, поделился ожиданиями от предстоящего матча «красно-белых» с питерцами.

«Семак довольно много поиграл в Премьер-лиге и уже достаточно работает там как тренер. Необходимые нюансы Семак знает досконально, у него есть необходимый опыт. Тедеско только познает, что такое тренировать в РПЛ, так что у Семака есть преимущество.

Кокорин практически не играл за "Спартак". Он был бы очень мотивирован, выйдя в футболке "Спартака", но "Спартак" справляется без него и находится вверху таблицы. В предстоящей игре при относительном равенстве команд победит тот, кто будет лучше готов», — цитирует бывшего футболиста ТАСС.

Матч «Спартак» — «Зенит» пройдет в рамках 10-го тура РПЛ в Москве 3 октября, начало — 19:00 мск. 0