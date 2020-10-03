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    Радченко: У Семака есть преимущество перед Тедеско

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    Экс-игрок «Спартака» Дмитрий Радченко, который также выступал за «Зенит», поделился ожиданиями от предстоящего матча «красно-белых» с питерцами.

    Дмитрий Радченко
    Дмитрий Радченко

    «Семак довольно много поиграл в Премьер-лиге и уже достаточно работает там как тренер. Необходимые нюансы Семак знает досконально, у него есть необходимый опыт. Тедеско только познает, что такое тренировать в РПЛ, так что у Семака есть преимущество.

    Кокорин практически не играл за "Спартак". Он был бы очень мотивирован, выйдя в футболке "Спартака", но "Спартак" справляется без него и находится вверху таблицы. В предстоящей игре при относительном равенстве команд победит тот, кто будет лучше готов», — цитирует бывшего футболиста ТАСС.

    Матч «Спартак» — «Зенит» пройдет в рамках 10-го тура РПЛ в Москве 3 октября, начало — 19:00 мск. 0

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