Погребняк: «Спартак» заслуживает уважения за то, что идет вровень с «Зенитом»

Бывший нападающийподелился ожиданиями от матча «красно-белых» и «сине-бело-голубых» в 10-м туре РПЛ.

«Встречаются два лидера, будет красивый, результативный, обоюдоострый футбол. Считаю фаворитом команду Сергея Семака, по игре она выглядит предпочтительнее.

"Спартак" заслуживает уважения, команда несколько игр уже не пропускает, идет вровень с "Зенитом" — иконой нашего футбола. Матч должен получиться что надо, и, надеюсь, обойдется без эксцессов», — цитирует Погребняка ТАСС.

Матч «Спартак» — «Зенит» состоится 3 октября на «Открытие Арене» в Москве. Начало встречи запланировано на 19:00 мск. 0