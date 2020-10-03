Атлетико — Вильярреал: смотреть онлайн, прямая трансляция (03.10.2020)

Последний матч между собой: «Атлетико» — «Вильярреал» 3:1 (полная статистика встреч).
Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Атлетико» — «Вильярреал». Коэффициент ставки — 2.45.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Вильярреал»).
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