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    Малком назвал цель «Зенита» в Лиге чемпионов

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    Нападающий «Зенита» Малком поделился своим мнением о соперниках на групповом этапе Лиге чемпионов.

    Малком
    Малком

    «Мы готовы к тому, чтобы провести отличный сезон, в том числе, и в Лиге чемпионов УЕФА. Наша цель — выйти из группы. И первое, что мы должны сделать — начать побеждать. Знаем, что будет непросто, но, если мы сделаем свою работу хорошо, сможем пройти дальше.

    Для меня очевидно, что не будет ни одной легкой игры, ведь в Лиге чемпионов нет слабых команд. Придется непросто, но мы должны думать только о своей игре и о том, как наилучшим образом провести каждый следующий матч. Чтобы не повторился опыт прошлого розыгрыша. Сейчас мы готовы к тому, чтобы выполнить все поставленные перед нами задачи», — сказал бразилец «Матч-ТВ».

    «Зенит» сыграет в группе F вместе с дортмундской «Боруссией», «Лацио» и «Брюгге». 0

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